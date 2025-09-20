Вратарь «Балтики» Кукушкин назвал возможным чемпионство в этом сезоне: «Талалаев ставит только самые высокие цели»

Вратарь «Балтики» Иван Кукушкин поделился с «СЭ» мнением об удачной игре команды на старте сезона-2025/26.

— Какие сейчас цели ставите перед собой, учитывая такой великолепный старт?

— Наш главный тренер ставить только самые высокие цели. Мы доверяем ему и идем вместе к этим целям.

— То есть это чемпионство?

— Возможно.

После 8 туров «Балтика» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.