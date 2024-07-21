Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:00

«Пари Нижний Новгород» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Пари НН» сыграет с «Рубином» в чемпионате России 22 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Трошечкин (ФК «Пари НН»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Пари НН» и «Рубин» сыграют в матче 1-го тура чемпионата России в понедельник, 22 июля. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Пари НН» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Клуб из Нижнего Новгорода в сезоне-2023/24 финишировал на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Казанская команда в прошлом сезоне стала восьмой в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Надаль перед Олимпиадой проиграл в финале турнира в Бостаде
Сборная США обыграла Южный Судан со счетом 101:100 в товарищеском матче
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Мощный ливень накрыл Москву
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Станкович — о поражении от «Оренбурга»: «Нас удивили длинные забросы за спины нашим защитникам»
Защитник «Оренбурга» Перес: «Сегодня «Спартак» был уничтожен»
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Спартак» — хорошая команда. Но и мы сыграли хорошо»
Лучше не стало. «Спартак» Станковича начал с поражения в Оренбурге
Тукманов считает, что новички «Локомотива» будут полезны команде на длинной дистанции
«Ахмат» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Оренбурга» Перес: «Сегодня «Спартак» был уничтожен»

Андреев — о трансфере Веры в «Химки»: «Нам нужен был единовременный платеж, чтобы приобрести футболиста на замену»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
6
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
7
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
8
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
9
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
10
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости