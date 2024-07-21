Андреев — о трансфере Веры в «Химки»: «Нам нужен был единовременный платеж, чтобы приобрести футболиста на замену»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» поделился мнение о переходе Лукаса Веры в «Химки».
— Не считаете, что непродажа Веры в «Локомотив» была ошибкой?
— Это не ошибка, а обстоятельства. Сумма устраивала, вариант платежей — нет. На этом не договорились. Сейчас ушел дешевле, но это футбольная жизнь. Мы не можем продавать игроков на невыгодных для нас условиях. Здесь должна быть и наша выгода, и выгода покупателя, и игрока. Все сложилось так, как сложилось.
— Если бы знали, за какую сумму уйдет Вера в «Химки», поступили бы иначе с «Локомотивом»?
— Нет, почему. Смысл в том, что если продать Веру по платежам, которые предложил «Локомотив»: условно первый платеж в миллион, а второй бог знает когда... На замену нужен игрок. Чтобы вы понимали, тот человек, в котором были уверены на 99%, что он бы зашел и мы бы не проиграли в качестве, стоил 3 миллиона. Агенты проделали большую работу, снизили до двух. Но мы за два не купим. Нам надо единовременно. Это Латинская Америка. Они хотят сегодня получить сразу. Соответственно, у нас миллион, за два не купим. Вера отыграл так, как смог. Футболист он реально очень сильный. Удачи ему в «Химках», — сказал «СЭ» Андреев.
Вера выступал за «Оренбург» с лета 2022 года. Всего 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
7
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1