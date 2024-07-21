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Андреев — о трансфере Веры в «Химки»: «Нам нужен был единовременный платеж, чтобы приобрести футболиста на замену»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» поделился мнение о переходе Лукаса Веры в «Химки».

— Не считаете, что непродажа Веры в «Локомотив» была ошибкой?

— Это не ошибка, а обстоятельства. Сумма устраивала, вариант платежей — нет. На этом не договорились. Сейчас ушел дешевле, но это футбольная жизнь. Мы не можем продавать игроков на невыгодных для нас условиях. Здесь должна быть и наша выгода, и выгода покупателя, и игрока. Все сложилось так, как сложилось.

— Если бы знали, за какую сумму уйдет Вера в «Химки», поступили бы иначе с «Локомотивом»?

— Нет, почему. Смысл в том, что если продать Веру по платежам, которые предложил «Локомотив»: условно первый платеж в миллион, а второй бог знает когда... На замену нужен игрок. Чтобы вы понимали, тот человек, в котором были уверены на 99%, что он бы зашел и мы бы не проиграли в качестве, стоил 3 миллиона. Агенты проделали большую работу, снизили до двух. Но мы за два не купим. Нам надо единовременно. Это Латинская Америка. Они хотят сегодня получить сразу. Соответственно, у нас миллион, за два не купим. Вера отыграл так, как смог. Футболист он реально очень сильный. Удачи ему в «Химках», — сказал «СЭ» Андреев.

Вера выступал за «Оренбург» с лета 2022 года. Всего 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.

Лукас Вера
ФК Оренбург
ФК Химки
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