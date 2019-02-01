ПАОК анонсировал переход защитника "Ростова" Ингасона

Как и сообщал "СЭ", защитник Сверрир Ингасон перейдет из "Ростова" в греческий ПАОК. Клуб из Салоников опубликовал Твиттера обрезанное фото футболиста в новой форме. По данным "СЭ", сумма сделки составит 4 миллиона евро, плюс у ростовчан есть опция о получении 25 процентов от последующей продажи.

В текущем сезоне Ингасон сыграл в 19 матчах и забил два гола.

Исландский футболист перешел "Ростов" в июле 2017 года за 2 миллиона евро из "Гранады".

Напомним, что владельцем ПАОК является российский бизнесмен Иван Саввиди.