Пантелеев — о победе над ЦСКА: «Спартаковская связка сработала»
Полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев поделился эмоциями после победы над ЦСКА (2:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Он открыл счет в матче, реализовав пенальти.
«Выплеснули все эмоции. Были едиными целым и заслужили победу, — сказал хавбек в эфире «Матч Премьер». — Взяли и настроились на домашний матч. Сумели переломить и почувствовали свой футбол. Трибуны нас поддерживали и переживали за нас.
Играли за счет контроля мяча и самоотдачи. Делали ставку на быстрые атаки. Мне нужно было бежать на скидку. Так первый гол и пришел.
Сегодня спартаковская связка сработала. Ромбик, который показал Ломовицкий? Это надо у него спросить. Понятно все противостояние «Спартака» и ЦСКА. Для него это был очень важный матч».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю