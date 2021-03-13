Полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев поделился эмоциями после победы над ЦСКА (2:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Он открыл счет в матче, реализовав пенальти.

«Выплеснули все эмоции. Были едиными целым и заслужили победу, — сказал хавбек в эфире «Матч Премьер». — Взяли и настроились на домашний матч. Сумели переломить и почувствовали свой футбол. Трибуны нас поддерживали и переживали за нас.

Играли за счет контроля мяча и самоотдачи. Делали ставку на быстрые атаки. Мне нужно было бежать на скидку. Так первый гол и пришел.

Сегодня спартаковская связка сработала. Ромбик, который показал Ломовицкий? Это надо у него спросить. Понятно все противостояние «Спартака» и ЦСКА. Для него это был очень важный матч».