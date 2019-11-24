Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов прокомментировал оскорбления в адрес Артема Дзюбы, которые звучат со стороны болельщиков «Спартака». По его словам, с этой проблемой нельзя справиться.

— Такова судьба болельщика. Эти вещи не искоренить, — сказал в интервью «СЭ» Панов. — Если человек неприятен красно-белым болельщикам, то тут уже ничего не поделаешь. Никому же не запрещено кричать с трибуны. Если только дело не доходит до определенных оскорблений.

— Так Дзюбу же посылают на три буквы.

— Значит, видимо, РФС будет разбираться. Не знаю... Мне кажется, плохо, что Дзюбу так откровенно оскорбляют. Неправильно... Он все-таки еще и игрок сборной России.

— Эту проблему никак не решить?

— Сложно сказать. Это выбор болельщиков. Как-то с этим бороться? Теряюсь в догадках. У нас же свобода слова. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Панова