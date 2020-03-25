Панченко считает, что пауза из-за коронавируса не на руку «Динамо»

Форвард «Динамо» Кирилл Панченко рассказал, что он думает о паузе в Тинькофф чемпионате России в связи с коронавирусом. Он отметил, что вынужденный перерыв не на руку команде.

«Считаю, что возникшая по форс-мажорным обстоятельствам пауза нам не на руку, — цитирует Панченко официальный сайт «Динамо». -Мы неплохо вошли в весеннюю часть, выиграли два матча и, хотя и уступили перед этим «Спартаку», но и против красно-белых показали неплохой футбол и могли набирать очки. Жаль, но не повезло в завершающей стадии, когда попадали в штангу и перекладину. Мы хорошо поработали на сборах, набрали форму, вышли на шестое место. Ну, что же делать — наберём физические и игровые кондиции снова.

С сегодняшнего дня мы приступаем к онлайн видео-тренировкам с Пепе. Нам как раз довезли инвентарь, разделили на две группы, моя тренируется в пять вечера. Первая в час дня уже поработала, я пообщался с некоторыми из ребят, говорят, что тренировки интересные. Так что жду с нетерпением.

Во время этой возникшей паузы, когда мы все вынуждены находиться дома, я полностью отдаю себя семье — супруге и двум моим дочкам. Плюс к этому ежедневные самостоятельные тренировки по два часа. Конечно, сильно соскучился по мячу. Верю, что скоро ситуация благополучно разрешится и все вернется на круги своя".

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 355 человек. Умерших — 20 499, выздоровевших — 112 982. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.

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