Чемпион России 2004 года в составе «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал об отношении к уже бывшему главному тренеру московского клуба Юрию Семину.

— Да, только благодаря Семину и Филатову команда на такой высокий уровень и вышла, — приводит слова Хохлова официальный сайт красно-зеленых. — И я бы в первую очередь хотел отметить, что Юрий Палыч — невероятно сильный духом человек.

Когда я возвращался в Россию из испанского «Реал Сосьедада», то варианты были разные: и ЦСКА, и «Спартак»... Но я через ребят навел справки — и выбрал «Локо» именно из-за атмосферы в команде, которую тандему президента и тренера удалось создать. А еще мы, конечно, получали удовольствие от игры. И никого тогда в Лиге чемпионов не боялись: ни «Арсенал», ни «Интер». Да и «Монако» должны были проходить — помните, там уже нефутбольные моменты вмешались...

Палыч — прекрасный психолог. Запомнилось, что он всегда очень точно знал, с кем пожестче надо, а с кем помягче. И еще: когда чувствуешь доверие тренера — играешь за него. Поэтому даже те, кто не попадал в стартовый состав, после бесед с ним все понимали — и не бузили.