"Пак повторил про кучку у***, Саша взял стул". Знакомый Кокорина - о конфликте в кафе

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет.

– Мы уже собирались выходить, и Протасовицкий сказал Паку: "Извините, но вы похожи на певца из Гангам стайл". А тот ответил: "Вы – у***ны".

– Кто из Кокориных первым подошел к Паку?

– Кирилл.

– Что в этот момент он делал?

– Сидел.

– Спросил, как их назвали. Пак повторил.

– Где Александр взял стул? Опишите его.

– Он там стоял. Простой стул.

– Из чего он был сделан?

– Пустое дерево.

– Какого цвета?

– Коричневого.

– Где Кокорин взял стул?

– Не знаю, там можно руку протянуть, взять стул.

– Когда он взял стул?

– Когда тот повторил, что мы кучка у**. Саша хотел присесть. После того, как Пак повторил про кучку у**, Саша взял стул.

– Что Пак делал, когда его ударил по голове?

– Я не сказал "по голове", я сказал "в область плеча".

– Он от удара прикрывался?

– Вроде поднял руку.

– Куда Кокорин ударил стулом?

– Скользящий удар в область плеча.

– Дальше что было?

– Друг на друга все налетели. Официанты подошли, еще какие-то люди.

– Кокорин-младший нанес Паку удары?

– Пощечину.

– После удара стулом?

– Да.

– Что дальше было?

– Человек слева от Пака подошел тоже, там потолкались все.

– Какие-то выражения в адрес Пака были?

– Когда ему сказали, что на певца похож.

– А после?

– Ну, кто-то что-то кричал. Мы уже уходить хотели. Вернулись за свой стол, оплатили счет. И потом Кокорин подошел к Паку и извинился. Пак с Александром поговорили. Он тоже извинился. Сказал, что был не прав. Они помирились – и мы ушли.

Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

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