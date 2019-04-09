"Пак повторил про кучку у***, Саша взял стул". Знакомый Кокорина - о конфликте в кафе

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет.
– Мы уже собирались выходить, и Протасовицкий сказал Паку: "Извините, но вы похожи на певца из Гангам стайл". А тот ответил: "Вы – у***ны".
– Кто из Кокориных первым подошел к Паку?
– Кирилл.
– Что в этот момент он делал?
– Сидел.
– Спросил, как их назвали. Пак повторил.
– Где Александр взял стул? Опишите его.
– Он там стоял. Простой стул.
– Из чего он был сделан?
– Пустое дерево.
– Какого цвета?
– Коричневого.
– Где Кокорин взял стул?
– Не знаю, там можно руку протянуть, взять стул.
– Когда он взял стул?
– Когда тот повторил, что мы кучка у**. Саша хотел присесть. После того, как Пак повторил про кучку у**, Саша взял стул.
– Что Пак делал, когда его ударил по голове?
– Я не сказал "по голове", я сказал "в область плеча".
– Он от удара прикрывался?
– Вроде поднял руку.
– Куда Кокорин ударил стулом?
– Скользящий удар в область плеча.
– Дальше что было?
– Друг на друга все налетели. Официанты подошли, еще какие-то люди.
– Кокорин-младший нанес Паку удары?
– Пощечину.
– После удара стулом?
– Да.
– Что дальше было?
– Человек слева от Пака подошел тоже, там потолкались все.
– Какие-то выражения в адрес Пака были?
– Когда ему сказали, что на певца похож.
– А после?
– Ну, кто-то что-то кричал. Мы уже уходить хотели. Вернулись за свой стол, оплатили счет. И потом Кокорин подошел к Паку и извинился. Пак с Александром поговорили. Он тоже извинился. Сказал, что был не прав. Они помирились – и мы ушли.
Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.
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