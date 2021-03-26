Оздоев прокомментировал мнение Геннадия Орлова, что Семаку не хватает плетки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в интервью «СЭ» высказал свое отношение к главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.

— К Сергею Семаку, при котором у вас пошел серьезный прогресс, у вас какое-то особое отношение?

— Это человек, с которым можно пообщаться, обсудить любые проблемы. Ты всегда осознаешь, что он может тебя понять, войти в твою ситуацию, — и благодарен ему за это. Это дает результат, поскольку тренер — это в первую очередь психолог. Семак может эмоционально разгрузить тебя, что очень важно. Мне есть с чем сравнивать, и бывали другие тренеры, которые этого не понимали. Но я никогда ни на кого не держал обид, потому что от тренера требуют результата. Он делает свою работу.

— Семак — сторонник индивидуальных бесед с игроками?

— Могу судить по себе. Он готов общаться в любом месте. В неформальной обстановке — допустим, после тренировки или во время ужина, — это лучше, чем в кабинете. И так у него происходит со всеми.

— Геннадий Орлов сказал, что Семаку, по его мнению, не хватает плетки. Действительно нет той жесткости, которая иной раз любому коллективу и игроку нужна?

— Если человек дает результат — значит, его работа правильная. В России тяжело три года подряд доминировать, а Семаку это удается. У каждого свой стиль, и, если бы он ходил с этой условной плеткой, все бы, наоборот, говорили, что ему не хватает человечности. Это очень тонкая грань, которую нелегко поймать.

— Вам нравится играть в полузащите ромбом, что Семак часто практикует в последний год, — или традиционная расстановка больше по душе?

— От расстановки на поле при схеме с четырьмя защитниками наши действия с Барриосом не меняются. Другими они становятся только в том случае, если команда играет в пять защитников. Тогда приходится подниматься выше.

После 23 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 48 очками.

(Игорь Рабинер)

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