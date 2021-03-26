Известный спортивный юрист Михаил Прокопец, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением о бывшем президенте РФС Николае Толстых.

— Николай Толстых твердил, что Прокопец и Зайцев — негодяи. А вы что ему отвечали?

— «Николай Александрович, спасибо за рекламу». Не каждый день президент РФС говорит в интервью, что вы хорошо сделали свою работу. Кажется, фраза звучала так: «Я бы никогда не подписал контракт, если бы знал, что его готовили Прокопец и Зайцев».

— Полагаете, это комплимент?

— Безусловно.

— Толстых вам неприятен?

— Раньше я бы не задумываясь ответил: «Да!» Потому что не может не вызывать антипатии человек, который регулярно на тебя орет. Но однажды понял, что все это не нужно проецировать на себя. Толстых-то не с тобой разговаривает!

— Боже. А с кем?

— С собственным представлением о тебе. По молодости я не знал, как себя с ним вести. Если он начинал ругаться, я не отмалчивался, возражал — и Толстых еще сильнее распалялся. Я переживал. Пока не дошло — все, что он говорит, никакого отношения к тебе не имеет. Это его борьба с ветряными мельницами и внутренними демонами. С того момента общаться с Толстых стало очень легко. Я просто кивал: «Да, Николай Александрович. Да...» Особо не вникая.

— Его слова звучали фоном — как радио?

— Можно и так сказать. Сейчас нормально к Толстых отношусь. Впрочем, после его ухода из РФС мы и не виделись.

— Чем же вы его раздосадовали?

— Для Толстых агенты — больная тема. Считает, что все они преступники, их нужно расстрелять. А среди наших клиентов не только клубы, тренеры, футболисты. Но и агенты. Защищаем их так же, как всех остальных. Николая Александровича это жутко раздражало.

— Формулировал ярко?

— «Кому вы помогаете?! Мерзавцам, которых надо уничтожать! Вы пособники терроризма!» Мы объясняли: «Николай Александрович, это часть нашей работы. Даже убийц защищают в суде. А тут всего лишь агенты...» Но Толстых стоял на своем — раз взялись их защищать, значит, должны разделить с ними ответственность.

— С кем из агентов вы тогда работали?

— Да не в фамилии дело. Толстых не делит агентов на хороших и плохих. Они для него на одно лицо. Если ты агент — все, в камеру!

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

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