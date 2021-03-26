«Такое интервью может спровоцировать игрока на нанесение травмы в игре». Мнение Оздоева о конфликте во время флеш-интервью Неценко с Калининым

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отношении к конфликту во время флеш-интервью в перерыве матча «Спартак» — «Урал» между журналистом Александром Неценко и защитником уральцев Игорем Калининым.

— На днях все обсуждали конфликт во время флеш-интервью в перерыве матча «Спартак» — «Урал» между журналистом Александром Неценко и игроком уральцев Игорем Калининым. Вы что об этом думаете?

— Есть аспект, о котором никто не говорит. Таким интервью можно спровоцировать игрока на то, чтобы он вышел на второй тайм заведенным и нанес кому-то травму. Мое мнение — можно было подобрать более корректную формулировку, чем «крутить позвонки». С другой стороны, это в какой-то мере работа журналиста — где-то спровоцировать, подлить масла в огонь. Я это понимаю и уважаю все профессии.

18 марта в перерыве матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Урал» (5:1) во время флеш-интервью на слова комментатора Александра Неценко, что Промес выкручивал уральцам позвонки, Калинин отреагировал так: «Кому выкручивал позвонки? Чего ты смеешься? Выражайтесь правильно, ничего не выкручивал».

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Магомедом Оздоевым читайте здесь