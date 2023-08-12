Овечкин оценил возможный переход Захаряна в европейский клуб

Нападающий «Вашингтона» и чемпион мира в составе сборной России по хоккею Александр Овечкин оценил возможность перехода полузащитника футбольного «Динамо» Арсена Захаряна в европейский клуб.

«Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи есть своя голова на плечах, он знает, стоит ли ему еще поиграть за «Динамо» или ехать развиваться и пробовать свои силы в Европе», — приводит слова Овечкина Metaratings.ru.

Ранее Mundo Deportivo сообщило, что баскский клуб согласовал с 20-летним хавбеком условия личного контракта и предлагает 12 миллионов евро за его трансфер. Позже в «Реале Сосьедад» не подтвердили согласование контракта с Захаряном.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.