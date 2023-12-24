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Сегодня, 13:20

Валерий Овчинников: «Думаю, в «Зените» держат в голове вариант, при котором Вендел не вернется»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью «СЭ» выразил неуверенность, что полузащитник «Зенита» Вендел вернется из отпуска в расположение российского клуба.

— Удивила фраза Сергея Семака о том, что никто не может гарантировать своевременное возвращение из отпуска Вендела?

— Ну так я об этом и говорю. Видите, не могут гарантировать... А как иначе? У бразильцев по жизни самба и карнавал в голове. А вот когда деньги закончатся, они начнут вспоминать РПЛ. (Улыбается.) Но пока у Вендела в мыслях пляж, океан, и понеслось... Зачем ему сейчас Россия?

— Вендел один из лучших, если не лучший игрок нашего чемпионата?

— Как вам сказать... А где российские-то футболисты? Вендел — добротный полузащитник. Но я не знаю, что он за человек. Это же совсем другой менталитет. Бразильцы — сложные ребята, тем более когда поймали легкую славу. Думаю, в «Зените» держат в голове вариант, при котором Вендел не вернется, и изо всех сил ищут на стороне игроков для очередного чемпионства. Это немного расстраивает.

— Что именно?

— Такое время хорошее, чтобы заняться внутренними проблемами, растить своих футболистов, делать ставку на воспитанников школ и академий! Отношения с ФИФА и УЕФА остаются натянутыми. Так займитесь своими ребятами! Нет же, привозим легионеров... Получается, в Норвегии можно воспитывать игроков, а у нас — нет? Уверен, что за то время, что нас отлучили от международного футбола, мы могли бы налепить много интересных и талантливых ребят. А у нас, как вы говорите, Вендел — один из лучших в РПЛ...

Полностью интервью Овчинникова читайте на сайте «СЭ»

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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