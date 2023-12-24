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Сегодня, 13:28

Источник: ЦСКА предложил 1,6 миллиона евро за 22-летнего защитника сборной Туниса

Руслан Минаев
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ЦСКА заинтересован в защитнике «Сфаксьена» Алаа Граме, сообщает Africanfoot.

Армейцы предлагают за 22-летнего игрока 1,6 миллиона евро. Отмечается, что представители российского клуба приедут в город Сфакс (Тунис) для проведения переговоров о переходе игрока.

По данным источника, ранее Грамом интересовался «Зенит», который предлагал за него 1,2 миллиона евро. Помимо этого, на защитника претендует загребское «Динамо».

Грам провел в этом сезоне 9 матчей за «Сфаксьен» и забил 3 гола. Всего на его счету 90 матчей и 4 гола за клуб. Его контракт действует до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро. Грам провел 2 матча за сборную Туниса.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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2
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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