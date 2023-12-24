Валерий Овчинников: «Если в «Зените» не нашли замену Малкому, зачем его продавали?»
Известный российский тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» подвел итоги первой части чемпионата России. Также он оценил трансферную политику «Зенита» и уход звездного форварда Малкома.
— Что вас порадовало в 2023 футбольном году?
— Хорошо, что впервые за долгие годы в РПЛ появилась интрига в золотой гонке. «Краснодар» навязал борьбу «Зениту», даже выиграл первую часть чемпионата. Чемпионат России смотреть сейчас интереснее. А все остальное... Все, в принципе, на своих местах. Немного огорчил «Ахмат». Грозненцы просели, но вроде бы в последнее время Ромащенко немного выправил положение.
— Хватит ли «Краснодару» сил на всю дистанцию?
— Сейчас вам никто на этот вопрос не ответит. В связи с трехмесячной паузой у нас два разных чемпионата получается. Главное, чтобы у игроков «Краснодара» голова не закружилась. Вообще ничего еще не решено.
— «Зенит» уже не так хорош?
— Думаю, дело в том, что новички не усилили команду. Отсюда и второе место.
— Но как найти замену Малкому?
— Я вообще не понимаю этого вопроса.
— В смысле?
— Ну если вы не можете найти замену Малкому, не продавайте его! Вы что ставите во главу угла: очередное чемпионство или зарабатывание денег? Но «Зенит» же не бедный клуб, так? Не церковная мышь. Зачем сразу продавать-то? Вы сначала найдите футболиста, который сыграет на уровне Малкома, а потом уже расставайтесь с бразильцем. Логично?
— А вы не допускаете, что Малком сам заявил, что больше не хочет играть в «Зените»? Мол, я сделал вас чемпионами — отпускайте.
— Думаю, так и было. Но надо же просчитывать все варианты. А бразильцев понять можно. Они приезжают сюда заработать, получают очень приличные контракты. А потом уже им хочется вернуться к прежней жизни. Но тогда задача менеджмента клуба заключается в том, чтобы как можно дольше их тут сохранять, чтобы они, как говорится, не дергались.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5