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Сегодня, 13:05

Валерий Овчинников: «Если в «Зените» не нашли замену Малкому, зачем его продавали?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный российский тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» подвел итоги первой части чемпионата России. Также он оценил трансферную политику «Зенита» и уход звездного форварда Малкома.

— Что вас порадовало в 2023 футбольном году?

— Хорошо, что впервые за долгие годы в РПЛ появилась интрига в золотой гонке. «Краснодар» навязал борьбу «Зениту», даже выиграл первую часть чемпионата. Чемпионат России смотреть сейчас интереснее. А все остальное... Все, в принципе, на своих местах. Немного огорчил «Ахмат». Грозненцы просели, но вроде бы в последнее время Ромащенко немного выправил положение.

— Хватит ли «Краснодару» сил на всю дистанцию?

— Сейчас вам никто на этот вопрос не ответит. В связи с трехмесячной паузой у нас два разных чемпионата получается. Главное, чтобы у игроков «Краснодара» голова не закружилась. Вообще ничего еще не решено.

— «Зенит» уже не так хорош?

— Думаю, дело в том, что новички не усилили команду. Отсюда и второе место.

— Но как найти замену Малкому?

— Я вообще не понимаю этого вопроса.

— В смысле?

— Ну если вы не можете найти замену Малкому, не продавайте его! Вы что ставите во главу угла: очередное чемпионство или зарабатывание денег? Но «Зенит» же не бедный клуб, так? Не церковная мышь. Зачем сразу продавать-то? Вы сначала найдите футболиста, который сыграет на уровне Малкома, а потом уже расставайтесь с бразильцем. Логично?

— А вы не допускаете, что Малком сам заявил, что больше не хочет играть в «Зените»? Мол, я сделал вас чемпионами — отпускайте.

— Думаю, так и было. Но надо же просчитывать все варианты. А бразильцев понять можно. Они приезжают сюда заработать, получают очень приличные контракты. А потом уже им хочется вернуться к прежней жизни. Но тогда задача менеджмента клуба заключается в том, чтобы как можно дольше их тут сохранять, чтобы они, как говорится, не дергались.

Полностью интервью Овчинникова читайте на сайте «СЭ»

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Валерий Овчинников
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Пари НН – Факел
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