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Сегодня, 10:22

В «Ростове» заявили, что Норманн не связывался с клубом после решения ФИФА

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о деле бывшего полузащитника команды Матиаса Норманна.

22 ноября клуб сообщил, что ФИФА признала виновным норвежца в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию «Ростову».

«Мы ждем бумагу от ФИФА, где написано решение по Норманну. Пока что ни игрок, ни агент, ни его новый клуб не связывались с нами. При этом мы пока не знаем, пойдет ли Норманн в CAS или нет. Какую сумму должен заплатить игрок? Называть ее пока не хотим», — сказал Рыскин «СЭ».

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с 27-летним норвежцем.

Матиас Норманн
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
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 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
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 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
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 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
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 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
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 Факел 17 5 5 7 14-18 20
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 Урал 17 5 4 8 18-26 19
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