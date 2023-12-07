В «Ростове» заявили, что Норманн не связывался с клубом после решения ФИФА
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о деле бывшего полузащитника команды Матиаса Норманна.
22 ноября клуб сообщил, что ФИФА признала виновным норвежца в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию «Ростову».
«Мы ждем бумагу от ФИФА, где написано решение по Норманну. Пока что ни игрок, ни агент, ни его новый клуб не связывались с нами. При этом мы пока не знаем, пойдет ли Норманн в CAS или нет. Какую сумму должен заплатить игрок? Называть ее пока не хотим», — сказал Рыскин «СЭ».
20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с 27-летним норвежцем.
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1
|Краснодар
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|5
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|27-14
|35
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2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
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3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
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4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
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5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
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6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
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7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
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8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
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9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
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10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
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11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
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12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
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13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
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14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
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16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
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Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
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Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|13
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
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Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4