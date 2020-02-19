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Овчинников прокомментировал тренировку вратарей ЦСКА. Без попугайчиков

19 февраля 2020, 00:00
Сергей Овчинников. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Овчинников. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер ЦСКА Сергей Овчинников провел полное занятие с тремя вратарями армейцев на сборе в Кампоаморе в прямом эфире. Вместе с ним работали Игорь Акинфеев, Илья Помазун и Владислав Тороп.

Овчинников с учетом опыта предыдущих записей предупредил вратарей, что ругаться нельзя, потому что «попугайчики» не успеют перекрыть матерные выражения. И предложил использовать названное слово вместо неприличных.

Тренер постоянно шутил об уровне и внешнем виде дублеров Акинфеева, своем подчерке и памяти. Также несколько раз поблагодарил руководителей за условия для тренировок в надежде, что они смотрят трансляцию.

«Это твои деньги, машины, квартиры, — подбадривал он Торопа. — А то так и будешь в Химках в двушке жить с дедушкой».

Пресс-служба ЦСКА отдельно опубликовала лучшие моменты почти часового занятия.

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