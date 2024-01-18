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Овчинников: «Абаскаль — испанец, у него сиеста. Какие сборы?»

Алина Савинова
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал поздний выход некоторых команд РПЛ из отпуска.

У игроков «Краснодара» зимний отпуск завершился 18 января, футболисты «Спартака» соберутся после отдыха 19-го числа.

«А кто по национальности Абаскаль? Испанец. У них сиеста! Какие сборы? Праздник жизни продолжается. Это абсолютно другой подход. Абаскаль захотел так. Ивич тоже. Видимо, считают, что 3-4 недели на сборе достаточно, чтобы вкатиться в чемпионат. Думаю, в этом плане у того же «Зенита» будет преимущество. Они тренируются на 10-12 дней больше. И это мы увидим во второй части сезона. Я просто понимаю, что месяц отпуска — достаточно. А лишняя разбалансировка игрокам точно не нужна», — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы в период с 1 по 3 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-abaskal-ispanets-u-nego-siesta-kakie-sbory/
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Крылья Советов

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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