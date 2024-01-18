Овчинников: «Абаскаль — испанец, у него сиеста. Какие сборы?»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал поздний выход некоторых команд РПЛ из отпуска.

У игроков «Краснодара» зимний отпуск завершился 18 января, футболисты «Спартака» соберутся после отдыха 19-го числа.

«А кто по национальности Абаскаль? Испанец. У них сиеста! Какие сборы? Праздник жизни продолжается. Это абсолютно другой подход. Абаскаль захотел так. Ивич тоже. Видимо, считают, что 3-4 недели на сборе достаточно, чтобы вкатиться в чемпионат. Думаю, в этом плане у того же «Зенита» будет преимущество. Они тренируются на 10-12 дней больше. И это мы увидим во второй части сезона. Я просто понимаю, что месяц отпуска — достаточно. А лишняя разбалансировка игрокам точно не нужна», — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы в период с 1 по 3 марта.