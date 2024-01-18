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Канищев заявил, что его удивило решение Кругового не продлевать контракт с «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев оценил решение защитника Данила Кругового не продлевать контракт с петербургским клубом.

«Это удивило. Обычно все хотят играть в «Зените». А Круговой почему-то не продлил. Нужно знать почему. Но нужно знать их отношения между собой (Кругового и главного тренера «Зенита» Сергея Семака. — прим. «СЭ»). Мы не знаем — может, там конфликтная ситуация», — приводит «Спорт День за Днем» слова Канищева.

Также он ответил на вопрос, правильно ли сделал «Зенит», отправив защитника во вторую команду.

«По своему уровню Круговой вполне должен играть. Если и не в основном составе, то точно первый, кто должен выходить на замену. Поэтому это решение неоднозначное. Сложно сказать, что оно правильное», — добавил экс-футболист сине-бело-голубых.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kanishchev-udivilo-reshenie-krugovogo-obychno-vse-khotyat-igrat-v-zenite
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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ЦСКА – Оренбург
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