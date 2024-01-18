Канищев заявил, что его удивило решение Кругового не продлевать контракт с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев оценил решение защитника Данила Кругового не продлевать контракт с петербургским клубом.

«Это удивило. Обычно все хотят играть в «Зените». А Круговой почему-то не продлил. Нужно знать почему. Но нужно знать их отношения между собой (Кругового и главного тренера «Зенита» Сергея Семака. — прим. «СЭ»). Мы не знаем — может, там конфликтная ситуация», — приводит «Спорт День за Днем» слова Канищева.

Также он ответил на вопрос, правильно ли сделал «Зенит», отправив защитника во вторую команду.

«По своему уровню Круговой вполне должен играть. Если и не в основном составе, то точно первый, кто должен выходить на замену. Поэтому это решение неоднозначное. Сложно сказать, что оно правильное», — добавил экс-футболист сине-бело-голубых.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.