Личка: «Когда сказали, что Захарян может уйти в Испанию, я сам ему собрал чемодан»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что был бы рад, если бы полузащитник Арсен Захарян остался в московской команде.

«Если бы Захарян остался, я был бы очень рад. Он сильный игрок! Но когда сказали, что он может уйти в Испанию — я сам ему собрал чемодан и объяснил, что «Реал Сосьедад» — это супершанс», — сказал Личка в эфире канала «Динамо» на Twitch.

В нынешнем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» 20 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.