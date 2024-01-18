Личка: «Когда сказали, что Захарян может уйти в Испанию, я сам ему собрал чемодан»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что был бы рад, если бы полузащитник Арсен Захарян остался в московской команде.
«Если бы Захарян остался, я был бы очень рад. Он сильный игрок! Но когда сказали, что он может уйти в Испанию — я сам ему собрал чемодан и объяснил, что «Реал Сосьедад» — это супершанс», — сказал Личка в эфире канала «Динамо» на Twitch.
В нынешнем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» 20 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
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|2.03
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|
Ростов – Кр. Советов
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|00:00
|
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|- : -
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|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
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|2.03
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|
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|П
|
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