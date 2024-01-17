Хавбек Акбашев покинул «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Роман Акбашев покинул команду, сообщает пресс-служба клуба.

«Спасибо за работу, Рома, удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.

Акбашев перешел в «Ростов» летом 2023 года из «Факела» на правах свободного агента. За ростовчан 32-летний полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Сообщалось, что игроком интересуются «Химки».