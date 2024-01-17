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Хавбек Акбашев покинул «Ростов»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» Роман Акбашев покинул команду, сообщает пресс-служба клуба.

«Спасибо за работу, Рома, удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.

Акбашев перешел в «Ростов» летом 2023 года из «Факела» на правах свободного агента. За ростовчан 32-летний полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Сообщалось, что игроком интересуются «Химки».

ФК Ростов
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
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15
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16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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