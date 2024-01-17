Хавбек Акбашев покинул «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Роман Акбашев покинул команду, сообщает пресс-служба клуба.
«Спасибо за работу, Рома, удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.
Акбашев перешел в «Ростов» летом 2023 года из «Факела» на правах свободного агента. За ростовчан 32-летний полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Сообщалось, что игроком интересуются «Химки».
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|
3
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|18
|8
|8
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|29-22
|32
|
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|8
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|
9
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|3
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|4
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|
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|18-23
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|
14
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
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|18
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|2
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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