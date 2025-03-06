Севикян о сборах с «Локомотивом»: «Скажу так, тяжело. Не хочу связывать со смертью или чем-то таким»

Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о зимних подготовительных сборах команды.

«Тяжелые сборы, было нелегко. Но все на благо физической готовности. Другие называли сборы убийством? Я скажу так, тяжело. Не хочу связывать со смертью или чем-то таким. Просто тяжелые», — сказал Севикян «СЭ».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 19 турах.