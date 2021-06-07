Идову прокомментировал подписание контракта с «Химками»

Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал подписание полноценного контракта с подмосковным клубом.

«Понравилось, что мы смогли сделать с «Химками» в прошлом сезоне. Получился хороший футбольный год для команды, хороший сезон индивидуально для меня, и я хочу, чтобы следующий получился еще лучше. Мне здесь комфортно: отличные ребята, квалифицированный тренерский штаб. Много амбиций. Интересно, что будет дальше и что мы сможем показать вместе с этой командой», — цитирует Идову официальный сайт клуба.

29-летний футболист был арендован у «Локомотива» в августе прошлого года. Срок аренды футболиста, как и его соглашение с железнодорожниками, закончился. Он подписал полноценный контракт с «Химками» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Идову забил три гола и отдал две результативные передачи в 28 матчах РПЛ.