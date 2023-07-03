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Сегодня, 10:49

Отец Кузяева отреагировал на информацию о том, что Далер принял предложение «Бешикташа» о переходе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Отец полузащитника сборной России Далера Кузяева, Адьям Кузяев, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что игрок принял предложение «Бешикташа» о переходе, но пока будет ожидать интереса из топ-5 лиг.

«Вы знаете, какое-либо издание что-то напишет, и я должен это комментировать. Поинтересуйтесь об этом у тех, кто написал», — сказал Кузяев «СЭ».

Ранее о такой возможности стало известно на канале Rabona YouTube.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в РПЛ 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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