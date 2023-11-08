Отец Кокшарова рассказал о наличии у футболиста гражданства ЕС

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, рассказал, что сын имеет гражданство одной из стран Европейского союза.

«Был ли спрос на него? Да, спрос был и остается до сих пор. Европейцы звонят, потому что они знают, что у него есть еще гражданство Евросоюза. Александр 12 лет прожил в Европе, и про жизнь в Европе мы все знаем. Мне звонили менеджеры из Хорватии, последний раз я разговаривал с человеком из Испании», — приводит слова Кокшарова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 18-летнийнападающий провел за «Краснодар» 11 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.