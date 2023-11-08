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Сегодня, 12:42

Отец Кокшарова рассказал о наличии у футболиста гражданства ЕС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, рассказал, что сын имеет гражданство одной из стран Европейского союза.

«Был ли спрос на него? Да, спрос был и остается до сих пор. Европейцы звонят, потому что они знают, что у него есть еще гражданство Евросоюза. Александр 12 лет прожил в Европе, и про жизнь в Европе мы все знаем. Мне звонили менеджеры из Хорватии, последний раз я разговаривал с человеком из Испании», — приводит слова Кокшарова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 18-летнийнападающий провел за «Краснодар» 11 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-koksharova-rasskazal-o-nalichii-u-futbolista-krasnodara-grazhdanstva-es-303358/
Александр Кокшаров
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Мойзес считает, что Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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