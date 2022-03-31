Отец Черышева считает, что Денис хочет играть в «Спартаке»

Футбольный тренер Дмитрий Черышев заявил, что его сын Денис Черышев, выступающий за «Валенсию» на позиции полузащитника, хочет играть за «Спартак».

«Хочу, чтобы Денис пришел в «Спартак», с удовольствием играл бы и защищал цвета этого клуба. Будем разговаривать. Хочет ли Денис этого? Думаю, да. Он справится с этим объемом, он играл левого инсайда, в «Реале» он играл очень высоко как левый полуатакующий, но когда нужно было обороняться, он опускался вниз», — сказал Черышев-старший в эфире программы «Все на Матч!».

Денис Черышев с 2019 года выступает за «Валенсию». Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей за команду, отметился одним голом и двумя результативными передачами.