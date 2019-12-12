Отчим Кокорина: «Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание и его не зарегистрируют»

Отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов рассказал, как обстоят дела с новым контрактом футболиста. Действующее соглашение рассчитано до лета 2020 года.

— Не надо бежать впереди паровоза, — цитирует Логинова «Спорт день за днем». — Я не собираюсь разглашать информацию о наших контрактах. И не имею на это право.

— Весной Александр выйдет на поле?

— Понятия не имею. Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание и его не зарегистрируют

— Если по факту, то нам постоянно рассказывают, что Кокорин уже набрал прекрасную форму. Уже не терпится увидеть его на поле. Видим его конкурентом Артема Дзюбы по позиции.

— Завтра же этого не произойдет. Поэтому разговаривать не о чем.

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