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Отчим Кокорина: «Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание и его не зарегистрируют»

15:30
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Отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов рассказал, как обстоят дела с новым контрактом футболиста. Действующее соглашение рассчитано до лета 2020 года.

— Не надо бежать впереди паровоза, — цитирует Логинова «Спорт день за днем». — Я не собираюсь разглашать информацию о наших контрактах. И не имею на это право.

— Весной Александр выйдет на поле?

— Понятия не имею. Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание и его не зарегистрируют

— Если по факту, то нам постоянно рассказывают, что Кокорин уже набрал прекрасную форму. Уже не терпится увидеть его на поле. Видим его конкурентом Артема Дзюбы по позиции.

— Завтра же этого не произойдет. Поэтому разговаривать не о чем.

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Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/news/agent-kokorina-o-konkurenczii-s-dzyuboj-zavtra-etogo-ne-proizojdet-vdrug-aleksandra-opyat-ne-zaregistriruyut

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