"Оставаться было бессмысленно". Геркус - об уходе из Совета директоров "Локо"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что принял решение покинуть Совет директоров железнодорожников из-за расхождений в видении развития и стратегии клуба с другими его членами.

- По поводу избрания нового состава Совета директоров "Локомотива": Уже не раз говорил, что мое видение развития и стратегии европейского топ-клуба - а я убежден, что у "Локомотива" есть такой потенциал, - сильно расходилось с мнением большинства членов СД.

В таких реалиях оставаться в совете директоров клуба дальше было бессмысленно. Именно поэтому вчера был избран новый состав СД. Хочу пожелать коллегам успехов, удачи и плодотворной работы на благо клуба. Его болельщики это заслуживают.

P.S. Поздравляю всех причастных с выходом "Локомотива" в 1/2 Олимп-Кубка России! - написал Геркус в своем Инстаграме.

Геркус покинул пост генерального директора "Локо" 28 декабря 2018 года. При нем красно-зеленые становились чемпионами России, а также выигрывал Кубок страны.

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