Осман Кадиев: "Долги порядка 240-270 миллионов, до конца сезона играем на "Анжи Арене"

Президент "Анжи" Осман Кадиев перед матчем 18-го тура РПЛ против "Оренбурга" рассказал о финансовой ситуации клуба. По его словам, махачкалинцы ведут переговоры с иностранными спонсорами. Также он сказал, что до конца сезона команда будет проводить домашние матчи на "Анжи Арене".

- Долги не такие масштабные, порядка 240-270 миллионов рублей, - сказал Кадиев в эфире "Матч Премьер". - Естественно, все это давит, к нам имеют претензии налоговики, партнеры. Жизнь несладкая, но будем двигаться вперед, будем работать.

Есть зарубежные инвесторы, я веду с ними переговоры, думаю, что ситуация разрешится.

Стадион принадлежит частному лицу, мы с ним договорились, что переделку стадиона задержат. Вопрос с полем мы решили - будем до конца сезона играть на "Анжи Арене", без оплаты - в долг предоставят нам поле.

Онлайн-трансляция матча "Оренбург" - "Анжи"