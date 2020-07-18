Оскар Хильемарк: «С удовольствием останусь в «Динамо», если клуб будет заинтересован»

Полузащитник «Динамо» Оскар Хильемарк не исключил, что продлит контракт с московской командой. Действующее соглашение 28-летнего шведа действует до конца сезона-2019/20.

— Первое время я больше общался с Нойштедтером, Филиппом, Раушем, Слаем, Клинтоном Нжи, Шарлем Каборе, Мигелом Кардозу, Себой Шиманьским, — приводит VTBRussia.ru слова Хильемарка. — Другие ребята тоже хорошо меня приняли, но из-за языкового барьера нам было труднее общаться. Но я коммуникабельный парень, люблю шутить, поэтому без проблем вписался в коллектив. Нам с женой нравится в Москве, а мне нравится в «Динамо». Если клуб будет заинтересован в продолжении сотрудничества со мной, я с удовольствием останусь.

В сезоне-2019/20 Хильемарк провел за «Динамо» 14 матчей и не отличился результативными действиями.