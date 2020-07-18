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Оскар Хильемарк: «С удовольствием останусь в «Динамо», если клуб будет заинтересован»

11:35

Полузащитник «Динамо» Оскар Хильемарк не исключил, что продлит контракт с московской командой. Действующее соглашение 28-летнего шведа действует до конца сезона-2019/20.

— Первое время я больше общался с Нойштедтером, Филиппом, Раушем, Слаем, Клинтоном Нжи, Шарлем Каборе, Мигелом Кардозу, Себой Шиманьским, — приводит VTBRussia.ru слова Хильемарка. — Другие ребята тоже хорошо меня приняли, но из-за языкового барьера нам было труднее общаться. Но я коммуникабельный парень, люблю шутить, поэтому без проблем вписался в коллектив. Нам с женой нравится в Москве, а мне нравится в «Динамо». Если клуб будет заинтересован в продолжении сотрудничества со мной, я с удовольствием останусь.

В сезоне-2019/20 Хильемарк провел за «Динамо» 14 матчей и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://vtbrussia.ru/sport/soccer/dazhe-ne-znayu-mozhno-li-provesti-chempionat-mira-luchshe-chem-rossiya-v-2018-m/

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