Осинькин: «Зиньковский едет в сборную. В психологическом плане это очень здорово»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:2).

— Очень тяжелая игра. Но в то же время веселая для зрителей. Когда одна команда ведет 2:0, удаление, пропускаем два гола, хозяева отыгрываются за короткий промежуток времени. Для зрителей это все очень интересно. Смотрибельно. Но есть вопросы к тому, что мы позволили в концовке сопернику вернуться в игру. Но я посмотрел голы, которые мы пропустили. Они по-настоящему качественные. Они не зависели от преимущества на одного игрока. Это моменты, в которых было индивидуально сильно сыграно. Игра была на высоких скоростях, высокой плотности, было много единоборств, много желтых карточек. Сложно было до удаления. Мы на какой-то отрезок вжались в свою штрафную. Непросто было после этого поднять игру. Качественная игра «Сочи». Очень тяжело нам было. При равной игре большую часть матча нам повезло.

— Юрий Горшков забил свой первый гол в премьер-лиге. Это было известно заранее, что если будет пенальти, то он будет бить?

— Давайте мы какие-то секреты мы оставим у себя. У нас есть пенальтисты, но мы это корректируем в процессе матча. Мы посчитали, что в этой ситуации лучше готов к пробитию пенальти именно Горшков.

— Сыграло ли появление Георгия Мелкадзе? Настраивались, что у «Сочи» может появиться Кристиан Нобоа?

— Нобоа — лидер. Но в подвижности без него команда выигрывает. Но в индивидуальных качествах, он великолепный игрок. У нас нет в центре поля еще нет баланса в атакующих действиях. В последних двух матчах у нас есть вопросы по тому, как двигается мяч.

— Вы отметили качество голов, можно ли сказать, что наш чемпионат получает звезду в лице Антона Зиньковского?

— Я отметил голы соперника. Про наши голы я не говорил. Но они получились хорошие. Зиньковский участвовал во всех трех голах. Завтра он едет в сборную. В психологическом плане это очень здорово. Но надо сказать, что у нас всю неделю не тренировался почти ни Зиньковский, ни Сарвели, ни Солдатенков. По последнему были сомнения до самой игры. Перед игрой разминался еще один игрок. Мы не понимали, сможет ли он сыграть. Хорошо все, что хорошо кончается.

— Впереди пауза. Какие планы у команды?

— На три дня отпускаем команду. В перерыве запланировали товарищеский матч с «Рубином» 26 числа. После подготовка к матчу с «Уфой». А дальше нас ждет «тройник», как мы говорили в ФНЛ. Три матча сложные в плане переездов. «Уфа» дома, затем «Ростов» на выезде — самый сложный логистически выезд. А после «Урал». Матчи непростые. Этим командам очень нужны очки. Будем готовиться.