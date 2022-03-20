Агент Кухты: «Сейчас Ян абсолютно счастлив в «Локомотиве». Посмотрим, что будет дальше»

Агент чешского нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартинович в разговоре с «СЭ» оценил вероятность отъезда футболиста из России.

«Сейчас он в «Локомотиве». Ян приехал два месяца назад. Он доволен абсолютно всем. Мы видим, что он едет в сборную. Сейчас он полностью сконцентрирован на играх за национальную команду. Впереди важная игра против Швеции. Сейчас он думает только об этом. Посмотрим, что будет дальше. Но сейчас — Ян абсолютно счастлив в «Локомотиве». Он начал хорошо играть, забивает важные голы. Сейчас ему нравится в России. Это все, что я могу сказать», — сказал Мартинович «СЭ».

25-летний Кухта перешел в «Локомотив» из «Славии» в январе. На его счету два гола и одна результативная передача в трех матчах Тинькофф РПЛ.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.