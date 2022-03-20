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Агент Кухты: «Сейчас Ян абсолютно счастлив в «Локомотиве». Посмотрим, что будет дальше»

Агент Кухты заявил, что нападающий абсолютно счастлив в «Локомотиве»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ян Кухта.
Фото РПЛ.

Агент чешского нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартинович в разговоре с «СЭ» оценил вероятность отъезда футболиста из России.

«Сейчас он в «Локомотиве». Ян приехал два месяца назад. Он доволен абсолютно всем. Мы видим, что он едет в сборную. Сейчас он полностью сконцентрирован на играх за национальную команду. Впереди важная игра против Швеции. Сейчас он думает только об этом. Посмотрим, что будет дальше. Но сейчас — Ян абсолютно счастлив в «Локомотиве». Он начал хорошо играть, забивает важные голы. Сейчас ему нравится в России. Это все, что я могу сказать», — сказал Мартинович «СЭ».

25-летний Кухта перешел в «Локомотив» из «Славии» в январе. На его счету два гола и одна результативная передача в трех матчах Тинькофф РПЛ.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.

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Основные источники исследования

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Ростов 0
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18%

1.87

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12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
ФК Локомотив (Москва)
Ян Кухта
1
0
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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
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5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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