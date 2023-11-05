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Сегодня, 17:44

Осинькин рассказал о важности дебютного гола Писарского за «Крылья» в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал гол форварда Владимира Писарского в матче против «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

27-летний форвард отличился на 85-й минуте.

«Когда он забивает, мы, конечно, рассчитываем на него. Был большой отрезок, даже слишком большой, когда не получалось у него забить. Он игрок штрафной. Он не приносит сверхпользу на других участках поля. Когда такие игроки не могут забить, это, конечно, психологически на них давит. И на команду давит, потому что она не понимает, как использовать игрока.

Хотелось бы, конечно, чтобы этот гол случился пораньше, а Писарский не попадал в ситуацию, когда на каждой пресс-конференции есть вопрос про него. Это не дает психике быть в устойчивом состоянии», – сказал Осинькин на пресс-конференции.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе этого года. С того момента он провел за самарцев 18 матчей в РПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Владимир Сычевой (Писарский)
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
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5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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 - : -
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Матео Кассьерра

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Краснодар

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П
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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

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 12 1 1
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