ЦСКА показал видео спорного эпизода с мячом на линии поля перед первым голом «Пари НН»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опубликовал видео спорного момента перед первым голом «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ — 1:2.
В этом эпизоде полузащитник нижегородцев Николай Калинский в подкате вытащил мяч с боковой линии, а затем Дмитрий Стоцкий открыл счет в матче.
Игроки ЦСКА после этого показывали лайнсмену и главному судье Владимиру Москалеву, что в голевой атаке мяч вышел за пределы поля, но ВАР проверил и заявил, что все в порядке.
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|
3
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
6
|Пари НН
|14
|6
|2
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|
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|
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|5
|5
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|20
|
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|3
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|5
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|16
|
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|13
|4
|4
|5
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|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|12
|1
|1
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