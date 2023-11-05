ЦСКА показал видео спорного эпизода с мячом на линии поля перед первым голом «Пари НН»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опубликовал видео спорного момента перед первым голом «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ — 1:2.

В этом эпизоде полузащитник нижегородцев Николай Калинский в подкате вытащил мяч с боковой линии, а затем Дмитрий Стоцкий открыл счет в матче.

Игроки ЦСКА после этого показывали лайнсмену и главному судье Владимиру Москалеву, что в голевой атаке мяч вышел за пределы поля, но ВАР проверил и заявил, что все в порядке.