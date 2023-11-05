Рыбчинский хочет остаться в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский рассказал, есть сейчас переговоры по продлению контракта с железнодорожниками.

«Переживаний по поводу контракта нет. Я работаю, а дальше станет видно, будут ли переговоры. Пока «Локомотив» не начинал переговоры. Есть дикое желание остаться в «Локомотиве». Я же воспитанник клуба. Был ли интерес от других клубов? Давайте пока не буду раскрывать», — приводит слова Рыбчинского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Локомотив» 10 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года.