Осинькин о «Крыльях Советов» на третьем месте в РПЛ: «Не ждал, что будем так высоко, но дальше будет сложнее»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как отнесся к тому, что на первый перерыв на матчи сборных его команда ушла в ведущей тройке турнирной таблицы РПЛ.

— Истина где-то посередине. С одной стороны, конечно, не ожидал, что будем так высоко. Действительно набрали хорошее количество очков и при неплохой для нас игре. С другой, если посмотреть на календарь, то мы должны понимать, что вторая половина первого круга у нас, скорее всего, будет сложнее. Ведь с ЦСКА, «Краснодаром», «Зенитом», «Спартаком» мы сыграем именно тогда. Поэтому где-то взяли свое, но много сложностей у нас впереди.

«Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 14 очками в 7 матчах.