Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

7 сентября, 12:31

Осинькин отреагировал на включение четверых игроков «Крыльев Советов» в расширенный состав сборной России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание четверых футболистов самарской команды — Максима Глушенкова, Ивана Ломаева, Александра Коваленко и Романа Ежова — в расширенный состав сборной России на товарищеский матч со сборной Киргизии.

«Эти ребята прогрессируют, поэтому тренеры сборной проявляют к ним интерес. Валерий Георгиевич приезжал к нам в Турцию на сборы, общался с ребятами. Ломаев привлекал внимание к себе с прошлого года, но сейчас пришло время проверить его. Знаю, что Виталий Кафанов на связи с нашим тренером вратарей Виктором Гаусом. Глушенков сейчас один из наших лидеров, забивает. Тренеры наверняка смотрят за его игрой. Коваленко сейчас тоже заинтересовал своим прогрессом и сборную Армении. Хотелось бы, чтобы он выступал за сборную России. Думаю, ребята продолжат работать так же, чтобы шаг за шагом становится игроками основной сборной», — сказал Осинькин «СЭ».

24 сентября сборная России проведет товарищеский матч против Киргизии. Игра состоится в Бишкеке. Подробный график сентябрьского сбора и окончательный состав российской команды будут опубликованы позднее.

0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Йоканович о переходе Дасы: «С его помощью «Динамо» полностью укомплектует позицию правого защитника»
«Ахмат» не смог согласовать с ЦСКА переход защитника Лукина на правах аренды
Защитник «Торпедо» Темников расторг контракт с клубом
Бабкин о переходе в «Крылья Советов»: «Я сюда приехал побеждать и добиваться результата»
Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Спартак»
«Торпедо» подписало сербского защитника Рогановича
Материалы сюжета: Сборная России: осень-2022 — сбор и матчи
Ковтун считает, что вызывать легионеров на товарищеские матчи сборной России не было смысла
Радимов о товарищеском матче сборной России: «Лучше играть с Аргентиной, но выбирать не приходится»
Карпин назвал причину невызова Дзюбы и Оздоева в сборную России
Главный тренер Киргизии: «Хотел бы съездить на стажировку к Карпину в «Ростов»
Главный тренер Киргизии: «По работе в Краснодаре помню Сафонова, Комличенко и Фомина»
Главный тренер Киргизии: «Россию у нас очень любят и уважают»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» подписал контракт с нидерландским форвардом Влутом на 2,5 года

Полузащитник «Локомотива» Бабкин перейдет в «Крылья Советов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости