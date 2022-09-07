Осинькин отреагировал на включение четверых игроков «Крыльев Советов» в расширенный состав сборной России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание четверых футболистов самарской команды — Максима Глушенкова, Ивана Ломаева, Александра Коваленко и Романа Ежова — в расширенный состав сборной России на товарищеский матч со сборной Киргизии.

«Эти ребята прогрессируют, поэтому тренеры сборной проявляют к ним интерес. Валерий Георгиевич приезжал к нам в Турцию на сборы, общался с ребятами. Ломаев привлекал внимание к себе с прошлого года, но сейчас пришло время проверить его. Знаю, что Виталий Кафанов на связи с нашим тренером вратарей Виктором Гаусом. Глушенков сейчас один из наших лидеров, забивает. Тренеры наверняка смотрят за его игрой. Коваленко сейчас тоже заинтересовал своим прогрессом и сборную Армении. Хотелось бы, чтобы он выступал за сборную России. Думаю, ребята продолжат работать так же, чтобы шаг за шагом становится игроками основной сборной», — сказал Осинькин «СЭ».

24 сентября сборная России проведет товарищеский матч против Киргизии. Игра состоится в Бишкеке. Подробный график сентябрьского сбора и окончательный состав российской команды будут опубликованы позднее.