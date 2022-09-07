Полузащитник «Локомотива» Бабкин перейдет в «Крылья Советов»

По информации «СЭ», полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин перейдет в «Крылья Советов».

19-летний россиянин проведет сезон-2022/23 в составе самарской команды на правах аренды.

Бабкин выступает за «Локомотив» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 2 матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями.