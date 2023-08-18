Осинькин объяснил поражение «Крыльев» от «Рубина» большим количеством молодых игроков

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в 5-м туре РПЛ.

«Понятно, что молодые футболисты у нас сейчас стали много играть. Многие футболисты из тех, кто не так часто раньше в стартовом составе появлялся, сыграли не на своем уровне.

Многие оценивают нас по матчам с «Локомотивом» или «Ростовом», но делать это еще рано. Нужна настоящая стабильность. Сегодня в ситуации, когда надо было иметь холодную голову, более рационально сыграть, не смогли этого сделать», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».

«Крылья Советов» с 8 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ после стартового матча 5-го тура.