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Сегодня, 12:40

Футбольный союз «Центр» готов выдвинуть кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

Константин Белов
Корреспондент
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Глава Союза Федераций футбола «Центр» Эдуард Малый в комменатарии «СЭ» выразил поддержку действующему президенту РФС Александру Дюкову, который планирует переизбираться на свой пост.

«Мы однозначно планируем выдвигать кандидатуру Дюкова на выборы главы РФС. У нас несколько федераций футбола проводят сегодня исполкомы, которые выдвигают Александра Валерьевича на пост президента.

И у нас сегодня состоится совет СФФ «Центр», на котором мы тоже этот вопрос будет обсуждать. Выражу свое мнение, я однозначно поддерживают выдвижение Дюкова на этот пост. Нет сомнений, что такое же мнение будет и у моих коллег», — сказал Малый «СЭ».

Выборы президента и исполнительного комитета РФС состоятся 2 февраля 2025 года.

РФС
Александр Дюков
Эдуард Малый
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
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2.12 19:00
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