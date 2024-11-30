Футбольный союз «Центр» готов выдвинуть кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

Глава Союза Федераций футбола «Центр» Эдуард Малый в комменатарии «СЭ» выразил поддержку действующему президенту РФС Александру Дюкову, который планирует переизбираться на свой пост.

«Мы однозначно планируем выдвигать кандидатуру Дюкова на выборы главы РФС. У нас несколько федераций футбола проводят сегодня исполкомы, которые выдвигают Александра Валерьевича на пост президента.

И у нас сегодня состоится совет СФФ «Центр», на котором мы тоже этот вопрос будет обсуждать. Выражу свое мнение, я однозначно поддерживают выдвижение Дюкова на этот пост. Нет сомнений, что такое же мнение будет и у моих коллег», — сказал Малый «СЭ».

Выборы президента и исполнительного комитета РФС состоятся 2 февраля 2025 года.