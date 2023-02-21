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Сегодня, 14:06

Орлов заявил, что «Зенит» подошел к игре с «Сепаханом» расслаблено

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зенит» мог уступить иранскому «Сепахану» еще с более крупным результатом.

«Матч с «Сепаханом» был контрольным. Иранцы подготовились к этой к игре серьезно. У них очень сильная команда — не знаю, смог бы «Зенит» их обыграть основным составом. А «Зенит» вышел, как на тренировочную игру. Что были за защитники в первом тайме? «Зенит» недооценил соперника и нагнетание не только спортивных, но и политических страстей вокруг этого матча. «Зенит» подошел к игре расслаблено, не думая, что она может иметь такую большую значимость. На фоне «Сепахана» «Зенит» выглядел блекло. Особенно в первом тайме было видно, что большинство игроков не набрали форму. Хорошо, что 0:2. Могло бы быть и больше — защита у «Зенита» была дырявая. Команда не была похожа на чемпиона России. Им надо готовиться. Время еще есть», — приводит слова Орлова Sport24.

Матч «Сепахан» — «Зенит» прошел 17 февраля и завершился со счетом 2:0.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-orlov-zenit-podoshel-k-igre-s-sepakhanom-rasslableno-komanda-ne-byla-pokhozha-na-chempiona-rossii
Футбол
ФК Зенит
ФК Сепахан
Геннадий Орлов
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