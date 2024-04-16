Орлов связал плохую игру вратарей РПЛ с неправильной работой главных тренеров

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре вратарей в командах РПЛ. По его мнению, проблемы в действиях голкиперов связаны с неправильной работой тренеров.

«У нас вообще вратари плохо играют, сейчас даже Лантратов стал ошибаться в «Локомотиве». А как запустил Акинфеев? Нет у нас сейчас такой опоры, понимаете. А «Краснодар» сколько пропускать стал? То же самое. Но вратари не виноваты, виноваты главные тренеры и их тренерский штаб. Они не выстроили игру, чтобы был баланс и в атаке, чтобы успевали, и в обороне. Комбинационная острая игра, о которой Галицкому кто-то ему наговорил — прекрасно. Надо играть красиво. Но красота в футболе заключена в результате» — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Текущий сезон РПЛ является одним из самых результативных в истории. Только в последнем из прошедших туре команды на всех забили 28 мячей.