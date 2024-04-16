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Мор рассказал о причине трагичной судьбы Безродного

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, почему его экс-одноклубнику Артему Безродному не удалось полностью реализовать свой потенциал.

«Все началось в 2002-м, когда Безродный уже начал регулярно играть. Тогда у него появились странные друзья. Тема попал в плохую компанию. Приятели на него очень плохо влияли, позволяли себе все что угодно. Попадали в разные передряги, а Артем их спасал. Один раз в Артема даже стреляли. Эта компания устроила дебош в ресторане, позвали на помощь Артема. Тот приехал, пошел разбираться и нарвался на вооруженных ребят. Один достал пистолет и шмальнул. Пуля прошла рядом. Слава богу, все обошлось. Из-за этих ребят Тема стал выпивать, забивать на тренировки, перестал высыпаться. Они ужасно наглели и использовали Тему. Совсем недалекие — борзые люди, которые ко всем обращались как к холопам. Именно они сгубили здоровье Артема», — цитирует Мора Sport24.

Безродный пришел в «Спартак» в 1995 году. Всего за красно-белых он сыграл 88 матчей, забив 16 голов. Футболист скончался в 2016 году от сердечного приступа в возрасте 37 лет.

Источник: Sport24
Артем Безродный
Эдуард Мор
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Орлов связал плохую игру вратарей РПЛ с неправильной работой главных тренеров

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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