Орлов: «Я всегда говорил: не надо увольнять Абаскаля. «Спартак» может побороться за золото»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» считает, что «Спартак» способен включиться в борьбу за золотые медали.

«Итак, на сегодняшний день три претендента на золото — «Зенит», «Краснодар», «Динамо». Точнее четыре. Я бы все-таки не сбрасывал со счетов «Спартак». Посмотрим еще, как красно-белые сыграют с «Факелом» в воскресенье. Но футбол, который они показали в Питере, многих приятно удивил.

Я же все время говорил: не надо увольнять Абаскаля. Что-то в нем есть. Игру-то он поставил. Например, нашел отличную позицию для Зобнина. Справа в обороне Роман полезнее, чем в середине поля. Закрыл свой фланг, не дал развернуться зенитовскому треугольнику Клаудиньо-Мостовой-Дуглас Сантос.

Повторюсь, у «Спартака» сильный состав. Скоро еще и Литвинов поправится. Отличное подспорье для Абаскаля. Так что я вижу перспективы у красно-белых», — сказал Орлов «СЭ».

«Спартак» после 19 матчей занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. 10 марта красно-белые в «Лужниках» примут «Факел».