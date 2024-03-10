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10 марта, 09:55

Орлов: «Я всегда говорил: не надо увольнять Абаскаля. «Спартак» может побороться за золото»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» считает, что «Спартак» способен включиться в борьбу за золотые медали.

«Итак, на сегодняшний день три претендента на золото — «Зенит», «Краснодар», «Динамо». Точнее четыре. Я бы все-таки не сбрасывал со счетов «Спартак». Посмотрим еще, как красно-белые сыграют с «Факелом» в воскресенье. Но футбол, который они показали в Питере, многих приятно удивил.

Я же все время говорил: не надо увольнять Абаскаля. Что-то в нем есть. Игру-то он поставил. Например, нашел отличную позицию для Зобнина. Справа в обороне Роман полезнее, чем в середине поля. Закрыл свой фланг, не дал развернуться зенитовскому треугольнику Клаудиньо-Мостовой-Дуглас Сантос.

Повторюсь, у «Спартака» сильный состав. Скоро еще и Литвинов поправится. Отличное подспорье для Абаскаля. Так что я вижу перспективы у красно-белых», — сказал Орлов «СЭ».

«Спартак» после 19 матчей занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. 10 марта красно-белые в «Лужниках» примут «Факел».

 
Владимир Ивич. «На какой заговор намекает Ивич? «Краснодар» неважно играет! А «Спартак» — тоже в гонке». Орлов о борьбе за золото

 

ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Гильермо Абаскаль
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52
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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