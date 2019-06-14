Орлов рассказал, что может заставить бизнесменов вкладываться в российский футбол

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что бизнесмены будут охотнее вкладываться в российский футбол, если государство предоставит им льготы и снизит налоги.

– Почему РФС не ставит вопрос перед правительством, перед кремлевской администрацией о предоставлении налоговых преференций бизнесменам, которые вкладывают свои деньги в футбол?! Объясните мне? Дайте послабляющие льготы. Как это сделали в Китае, как это постоянно делают в США. Почему бы не перенять их опыт? Почему наше государство не пойдет на это? Оно же построило великолепные стадионы. Но теперь их надо использовать, чтобы они работали. Вы же видели, сколько людей посетило матч сборной в Нижнем Новгороде? Потрясающее зрелище. Значит, народ готов туда приходить. Осталось обеспечить спортивную составляющую в городе, вывести клуб в премьер-лигу. Просто надо думать, работать и создавать возможности. Желающих играть в футбол у нас много. Есть Калининград, Волгоград. Ну так помогите им, найдите варианты, привлеките инвесторов!

– А вы думаете, если дать преференции, бизнесмены охотно начнут вкладываться в футбол? Не убыточная ли это история – даже с учетом налоговых льгот?

– Да, начнут. А почему нет? В Питере же была такая практика. Давали два процента. Но потом свернулось.

– Почему?

– Потому что один процент сразу становился "откатом"...

– Ну вот видите...

– Да. Должен быть контролирующий орган. А по вашей логике тогда вообще ничего не надо делать, не пытаться, не искать ходов? Преференции – это выход. Возьмем тех же губернаторов. Если они так любят футбол и дают деньги на клубный бюджет, почему дополнительно не создают льготы для возможных инвесторов? Дайте им землю или еще что-то! Владелец "Тосно" готов был построить стадион. Попросил у властей землю, чтобы рядом со стадионом поставить магазины, торговый центр. Но получил отказ. Вот и вся помощь губернатора... В раздевалку он к команде ходил, руки жал после побед и все время обещал, что будет помогать. Так поддержите!

Полностью интервью Орлова – здесь