Орлов: «Спартак», похоже, угадал с тренером. При Станковиче появилась командная скорость»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что не видит фаворита в матче «Зенит» — «Спартак».

— Я, кстати, не вижу фаворита в матче «Зенит» — «Спартак». Шансы — 50 на 50.

Я же смотрел матч красно-белых с «Факелом». Они действительно набрали нешуточный ход. Угальде вновь забил, с Барко москвичи, похоже, попали в цель. Техничные ребята. Мне кажется, «Спартак» и с тренером угадал. При Станковиче москвичи включаются с первой же минуты. Появилась командная скорость. Это очень важно. Все держат довольно высокий темп. И с составом тренер довольно быстро определился. Уже есть основа, нет такой ротации, которая была при Абаскале.

А вот еще один претендент на высокие места — «Динамо» — в матче с «Крыльями» меня не впечатлил. Как-то все сумбурно. Мало голевых моментов, — заявил Орлов.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа на «Газпром-Арене». Начало — в 17.30 мск.

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