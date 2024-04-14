Орлов о матче «Краснодар» — «Зенит»: «Что показал Кордоба? Ничего»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, что думает о победе «Зенита» в 24-м туре РПЛ против «Краснодара» (2:1).

— Конечно, «Зенит» победил заслуженно. Закономерный результат. Индивидуальное мастерство питерцев выше. Это очевидно. Ну и тактически гости были сильнее.

Болельщики сине-бело-голубых опасались Кордобу. Но где он был, что он сегодня показал? Ничего! Нужно отдать должное защитникам «Зенита» — Эраковичу и Нино.

Не могу сказать, что гол «Краснодара» вытекал из логики событий. Все-таки Алип выбил мяч неосмотрительно, игроку такого уровня нужно действовать надежнее. Ему стоило оценить ситуацию и голову убрать (улыбается). Мяч вообще покидал пределы поля! Ну что поделаешь — не хватило опыта. Ошибка...

Но ведь, по большому счету, «Зенит» до перерыва превзошел хозяев по количеству моментов. Мог забивать Педро, затем Мостовой. Педро не хватило хладнокровия — ему всего 18. Можно было взять паузу и исполнить. А Караваев? Ему-то опыта не занимать! Почему же он не оценил ситуацию и не пробил первым касанием в дальний угол? В итоге его удар накрыли. Не нужно было продвигаться вперед. Пробей сразу — и все. В футболе все решают нюансы.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».

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