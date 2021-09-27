Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» — «Арсенал»: где смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

15:30
«Урал» на своем поле примет «Арсенал». Фото ФК «Урал»
«Урал» на своем поле примет «Арсенал». Фото ФК «Урал»
Теги:

В понедельник, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне соперники обменялись победами. В нынешнем чемпионате у «Урала» серьезные проблемы: клуб идет на последнем месте в турнирной таблице, забив всего два мяча в 8 матчах. Туляки расположились на 12-й строчке и опережают соперника на пять очков.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Урал — Арсенал Т

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд