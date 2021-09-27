В понедельник, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне соперники обменялись победами. В нынешнем чемпионате у «Урала» серьезные проблемы: клуб идет на последнем месте в турнирной таблице, забив всего два мяча в 8 матчах. Туляки расположились на 12-й строчке и опережают соперника на пять очков.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.