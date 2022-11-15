Орлов: «Сычевой сейчас забивает, потому что он — новичок. Защитники еще не знают, на что он способен»

Комментатор Геннадий Орлов назвал причину результативности нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в этом сезоне.

«На мой взгляд — парню надо как минимум до конца сезона доиграть в «Оренбурге» для того, чтобы не получилась история с Агаларовым. Где Агаларов сейчас? Сычевому необходима психологическая устойчивость. Сейчас он забивает потому что он — новичок. Защитники еще даже не знают, на что он способен. Но через год все поймут и разберутся. Тренеры других команд изучат игру Сычевого и ему будет трудно.

Сычевому сейчас надо получить, повторюсь, психологическую устойчивость. Ему нужно самому в себя поверить. Он ведь начал с хет-трика, а потом был в запасе. Он еще несостоявшийся, неоформившийся мастер. Он только перспективный», — приводит Sport24 слова Орлова.

После 17 туров РПЛ-2022/23 Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. Оба футболиста забили по 14 голов.